Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 'Libya' Resti! 'Kabul Edilemez'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını hedef alan ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB Kaynakları açıklamasında, "Yunanistan ve GKRY’nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir" dedi.

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Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 'Libya' Resti! 'Kabul Edilemez'
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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hâle getirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.083 olmuştur. Son bir haftada engellenen 933 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 40.903’e ulaşmıştır. Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde; Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını hedef alan ifadeler için şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM’ye bildirilmiştir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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