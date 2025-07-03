Türkiye'nin Gönderdiği Biberler Apar Topar İmha Edildi

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Dünyanın en büyük problemleri arasında yer alan gıda güvenliğine ilişkin her geçen gün yeni bir haber gelirken, bu kez Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı taze biberler gümrük kontrolüne takıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan bildirime göre, Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı yeşil biberde formetanat tespit edildiği bildirildi.

Durum sınır kontrollerinde ortaya çıkarken, sınır reddi bildiriminde biberlerdeki durumun ciddi risk teşkil ettiği kaydedildi. Biberler için imha etme kararı verildi.

Böcek öldürücü olarak kullanılan formetanat, ev tozu olarak akarları öldürmekte kullanılıyor.

RASFF’ta Avrupa ülkelerinin Türkiye’den ithal ettiği pek çok ürün de kendisine zaman zaman yer buluyordu. Bu ürünler arasında, kuru incirden Antep fıstığına, fındıktan yeşil bibere kadar pek çok ürün kalemi yer alıyor.