Türkiye'nin Gönderdiği Biberler Apar Topar İmha Edildi

Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı yeşil biberde böcek zehri tespit edildi. Ürünlerin apar topar imhasına karar verildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Türkiye'nin Gönderdiği Biberler Apar Topar İmha Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en büyük problemleri arasında yer alan gıda güvenliğine ilişkin her geçen gün yeni bir haber gelirken, bu kez Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı taze biberler gümrük kontrolüne takıldı.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan bildirime göre, Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı yeşil biberde formetanat tespit edildiği bildirildi.

Durum sınır kontrollerinde ortaya çıkarken, sınır reddi bildiriminde biberlerdeki durumun ciddi risk teşkil ettiği kaydedildi. Biberler için imha etme kararı verildi.

Böcek öldürücü olarak kullanılan formetanat, ev tozu olarak akarları öldürmekte kullanılıyor.

RASFF’ta Avrupa ülkelerinin Türkiye’den ithal ettiği pek çok ürün de kendisine zaman zaman yer buluyordu. Bu ürünler arasında, kuru incirden Antep fıstığına, fındıktan yeşil bibere kadar pek çok ürün kalemi yer alıyor.

Ünlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen ToplatılıyorÜnlü Markanın Temizlik Ürününde Skandal! Acilen ToplatılıyorGüncel

Etiketler
Avrupa Komisyonu Türkiye
Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar Esnafa 'Hayır' Diyemeyen Burçlar Belli Oldu! İki Katı Fiyatına Alıyorlar
Sivas’ta Zehir Tacirlerine Operasyon: 56 Kişi Yakalandı Sivas’ta Zehir Tacirlerine Operasyon: 56 Kişi Yakalandı
Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor
MSB’den GKRY ve Yunanistan'a ‘Mutabakat Muhtırası’ Tepkisi MSB’den GKRY ve Yunanistan'a ‘Mutabakat Muhtırası’ Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı