Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Zirvesi için Azerbaycan'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17'nci Zirvesi için Azerbaycan'a gidiyor. İklim değişikliği, ticaret ve ulaştırma konularının masaya yatırılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle önemli görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Zirvesi için Azerbaycan'a Gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 17'nci Zirvesi'ne katılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zirvenin “Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Zirvesi için Azerbaycan'a Gidiyor - Resim : 1

Zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve teşkilat reformu gibi önemli konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve oturumunda bir konuşma yapacak ve diğer üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerde bulunacak. Zirveye, EİT üye devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra KKTC'nin de aralarında bulunduğu gözlemciler ile çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

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Kaynak: DHA

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