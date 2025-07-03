Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Zirvesi için Azerbaycan'a Gidiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 17'nci Zirvesi'ne katılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zirvenin “Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu” temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve teşkilat reformu gibi önemli konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve oturumunda bir konuşma yapacak ve diğer üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerde bulunacak. Zirveye, EİT üye devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra KKTC'nin de aralarında bulunduğu gözlemciler ile çeşitli uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.

Kaynak: DHA