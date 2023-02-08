İhsami Apartmanı’ndan 27 yaralı, 19 cansız beden çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 6 bin 234'e (10:46) yükseldi. 37 bin 11 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem sonrası çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır’da İhsami Apartmanı’nda şu ana kadar 27 vatandaş yaralı olarak kurtarılırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler çalışmalarına devam ederken yakınından haber bekleyen vatandaşlar ise enkaz çevresinden ayrılmadı.

Kaynak: İHA