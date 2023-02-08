Hatay’da enkaz altındaki genç 47 saat sonra kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 19 yaşındaki genç, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından 47 saat sonra kurtarıldı.

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Hatay’da enkaz altındaki genç 47 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi’nde çok sayıda bina yerle bir oldu.

Binaların enkazında saatlerdir kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de yardım eli uzatmaya devam ediyor. 13. Sokak’ta yıkılan Altay Apartmanı’nın enkazında kalan 19 yaşındaki Ömer Sert, ekipler tarafından bulunduğu yerden 9,5 saatlik çalışmayla depremden 47 saat sonra kurtarıldı. Ömer Sert, ekiptekiler tarafından araca alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri şu ana kadar 61 kişiyi enkazdan canlı çıkardı.

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Kaynak: İHA

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