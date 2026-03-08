Diyarbakır'da Silahlı Çatışma! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, bugün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların hedefi olan Sakine Adıgüzel (60) ağır yaralanırken, İ.A. (49), F.A. (57) ve M.T.A. (26) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sakine Adıgüzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerle birlikte kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA