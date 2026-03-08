2 Hafta Yoğun Bakımda Kalmıştı... Hakan Taşıyan'ın Son Hali Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, kalp krizi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olmuştu. 2021’de karaciğer ve böbrek nakli geçiren sanatçı, 28 Ocak’ta yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini endişelendirmişti.

Hastaneden paylaştığı videoda moralli görünen Taşıyan, "Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım" demişti.

tv100'de yer alan habere göre aylar sonra sağlık durumunu tamamen toparlayan Taşıyan, İstanbul’da meslektaşı Uğur Işılak'la buluştu. İkili uzun süre sohbet ederek hasret giderdi ve geleceğe dair planlarından bahsetti.

Kaynak: Haber Merkezi