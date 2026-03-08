İran’da Yaralanan Türk Şoför... Annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Seslendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afganistan’dan yük alarak Türkiye’ye dönen Türk şoför Hüseyin Fırat’ın kullandığı TIR’a İran’da seyir halindeyken füze parçası isabet etti. Ağır yaralanan Fırat hastaneye kaldırılırken, ailesi sağlık durumuna ilişkin net bilgi alamadıklarını söyledi. tv100 canlı yayınına katılan anne Hayriye Fırat, oğluyla iletişim kuramadığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben çocuğumla iletişime giremiyorum, eşimle de başkasının aracılığıyla konuşuyorum. Ameliyat oldu ama sağlık durumu nasıl bilmiyoruz. Eşim de İran’da ama nerede olduğunu bilmiyorum. 15 TIR peş peşe gidiyorlardı, füze parçası sadece oğlumun olduğu araca isabet etti."

'EKMEĞİNİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ'

Oğlunun geçimini sağlamak için TIR şoförlüğü yaptığını söyleyen Fırat, "Ekmeğinin peşine düşmüştü, borcunu ödemek için bu işi yapıyordu" dedi. Fırat ailesi, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın kendilerini arayarak bilgi verdiğini de aktardı. Hayriye Fırat, "Bizi iki kez aradı, yetkililerle irtibata geçtiklerini söyledi. Orası savaş bölgesi, bizim gücümüz yetmez. Oğlumu buraya getirirseniz en azından görürüm. Önce Allah’a sonra devletimize emanet" ifadelerini kullandı.

