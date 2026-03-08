Bakan Uraloğlu Tarih Verdi: Bursa Hızlı Trene Kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’yı Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik etapta sona yaklaşıldığını söyledi. Bursa–Osmaneli kesiminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi. Bursa'nın yüksek hızlı tren (YHT) ağına katılacak 12. il olacağını belirten Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik, bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana YHT ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğuna dikkat çekerek "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin YHT tren ağına bağlanacak" ifadelerini kullandı.

YILDA 30 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattını, 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçirdiklerini bildiren Uraloğlu 25 tünel ve 16 viyadük inşa edilecek hattın, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacağı bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, hattın kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerinin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz".

