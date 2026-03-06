Orta Doğu Uçuşlarında Alarm Devam Ediyor: Bakan Uraloğlu Tarih Verdi, 5 Ülke Listede, Hepsi İptal

Bazı ülkeler için alınan uçuş iptalleri uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 9 Mart gün sonuna kadar durdurulduğunu paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 9 Mart gün sonuna kadar durdurulduğunu paylaştı.

ABD-İsrail-İran savaşının yedinci gününce çatışmalar giderek tırmanıyor. Havayolu şirketlerinin Körfez ülkelerine iptal edilen seferlerinde süre uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir. Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026’ya kadar durdurmuştu. Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur.

Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek."

