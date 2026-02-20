Bakan Uraloğlu Hatay'da: Modern İpek Yolu’nun Kilit Projesinde Son Durum Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 37 kişilik heyetle Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demiryolu şantiyesini yerinde inceledi. Burada yaptığı konuşmada 2002'den bu yana Hatay’ın ulaşım altyapısına 120 milyar lira yatırım yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, kent genelinde aralarında İskenderun-Antakya Otoyolu'nun da bulunduğu 15 ayrı projenin sürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Hatay'ımızda bakanlığımızca Dörtyol – Hassa Otoyol ve Demiryolu Projesi gibi başka önemli projelerimizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu tarafa Hatay'ımızın ulaşım ve iletişim altyapısına 120 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan beton karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 440 kilometreye yükselttik.

DEPREM KONUTU BAĞLANTI YOLUNDA SON DURUM

* 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde toplam 145,4 kilometre deprem konutu bağlantı yolunun yaklaşık 103 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca Hatay'da Kırıkhan, Reyhanlı yolu, Ceyhan, Toprakkale, İskenderun Devlet Yolu ve İskenderun, Antakya otoyolu gibi 15 ayrı projede de yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle geçen Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla temelini attığımız İskenderun, Antakya Otoyolu da Hatay'da devam eden en önemli projelerimizden bir tanesidir.

* Sadece Hatay'da değil esasında bölgedeki ve ülkemizdeki önemli projelerden bir tanesidir. 19,2 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz İskenderun'da sona eren Toprakkale-İskenderun otoyolundan başlayarak Belen yerleşimini 786 metrelik bir tünel tünel ile geçerek ardından gün 320 metre uzunluğundaki Derebahçe-Riyadü ile vadiyi geçtikten sonra Amanos dağlarına yaklaşık 8 bin 556 metre uzunluğundaki Belen tünelleriyle aşarak Amik Ovası'na inşallah ulaşmış olacağız.

'MODERN İPEK YOLUNUN KİLİT PARÇASI'

* Tarih zincirlerinde stratejik bir avantaj da sağlayacaktır. Bölgemizi sadece ulusal değil, uluslararası arenada da rekabetçi ve dirençli bir merkez haline getirecek. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan modern ipek yolunun kilit parçası da yapacaktır.

* Bilindiği üzere asrın felaketinde Hatay Havalimanı’mızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması nedeniyle kalıcı yüzey deformasyonları 1,5 metrenin üzerine çıkarak kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmalardan etkilenmişti. Ama öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete almış, ardından da Hatay Havalimanımızın benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyı yeniden ayağa kaldırmak için 21 Kasım 2023'te yapım çalışmalarını başlatmıştık.

* Şu ana kadar 2720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete alarak kullanmaya başladık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regaratör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. Depremde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolunu da bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

HAVALİMANI ÇALIŞMALARINDA SONA DOĞRU

Havalimanımızın 2025 yılında 507 bin kişinin üzerinde yolcuya hizmet ettiğini özellikle belirtmek isterim. Şu anda havalimanımızın 3000 metrelik ana pistindeki çalışmalarımızda yüzde 91 ilerleme kaydettik ve kaplama beton çalışmalarını, havalimanımızın tüm çalışmaları bu yıl içerisinde bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz. Depremden sonra başta İskenderun olmak üzere kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu da tespit etmiştik.

İSKENDERUN BALIKÇI BARINAĞI

Bu kapsamda İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarım işini tamamladık. Ana ve talim endereyi onararak çöken ve bozulabilen, yine İskenderun'da kentin sahil hattını doğrudan etkileyen 3,8 kilometrelik sahil takimatı onarım ve yürüyüş yolu çalışmalarını tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk.

Madenli Yat Limanı'nda da yürüttüğümüz çalışmalarda 550 metre ana mendirek onarımı ve 527 metre rıhtım onarımını sahada eş zamanlı olarak sürdürüyoruz.

Tüm bu projelerde amacımız depremden zarar gören kıyı altyapısını yalnızca onarmak değil, balıkçılarımızın, yat turizminin ve bölge halkının daha güvenli, daha dayanıklı ve sürdürülebilir kıyı yapılarından faydalanmasını sağlamak.

HATAY’I HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK

* Hiç şüphesiz Hatay'ımız 6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımını yaşayan illerimizin başında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak deprem bölgelerinde yol, köprü, havalimanı ve demiryolu yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Dörtyol Hassa projesi de bu iradenin en somut örneklerinden birisidir. 20'şer kilometrelik tünel yapıyoruz. Toplamda 60 kilometrelik bir tüneli Amanosların altından inşallah geçirmiş olacağız. Yani bu sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda çok ciddi bir mühendislik projesidir.

