Arnavutköy’de Bacanak Cinayeti: Polis İz Sürdü, Katil Suçunu İtiraf Etti! Kredi Kartıyla Altın Almış

Arnavutköy’de 26 Ocak Pazartesi günü polise başvuran Beyza Şahin, babasından iki gündür haber alamadıklarını belirtti. Şahin, babasının telefonundan kendisine gönderilen mesajları gördüğünü ve bu mesajlarda belirtilen talimatlara uyarak, Muzaffer A. ile birlikte babasına 150 bin lira elden verdiklerini ifade etti. Beyza Şahin, mesajlarda babasının Yunanistan'a gideceğini söylediğini ancak sonrasında telefonun kapandığını anlattı.

Polis, başlatılan soruşturmada kayıp kişi Ahmet Şahin’in sık görüştüğü baldızının eşi Muzaffer A.’nın ifadesine başvurdu. Muzaffer A., Ahmet Şahin’i en son para verdiği gün gördüğünü ve uzun süredir görüşmediklerini söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi ve Ahmet Şahin’in cep telefonu görüşmelerini inceledi. İncelemeler, 24 Ocak Cumartesi günü Ahmet Şahin’in sık sık Muzaffer A. ile görüştüğünü ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Şahin ve Muzaffer A.’nın sabah saat 09.00’da Arnavutköy’e birlikte gittiği, saat 13.42’de ise Muzaffer A.’nın tek başına bölgeden ayrıldığı belirlendi.

YENİKÖY MEZARLIĞI’NDA CESET BULUNDU

Polis, güvenlik kameraları ve HTS kayıtlarını inceleyerek olayın Yeniköy Mezarlığı civarında gerçekleştiğini tespit etti. Yapılan aramalarda, Ahmet Şahin’in cesedi mezarlık karşısındaki ormanlık alanda bulundu. Cesedin ağaçlık alana atıldığı ve dallarla örtülerek gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Vahşi hayvanlar tarafından bir kısmı tahrip edilen ceset Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. DNA testleri, cesedin Ahmet Şahin’e ait olduğunu belirledi. Ayrıca, Şahin’in vücuduna isabet eden 5 kurşun sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ANNESİ TAKİP EDİLDİ

Polis, Muzaffer A.’yı yakalamak için harekete geçti. Cep telefonunu kapatan şüpheliye ulaşmak amacıyla annesi F. Ş. takibe alındı. Anne F. Ş., iftar saatinde bir parka gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra yanına gelen Muzaffer A., parkta gözaltına alındı. Polis, şüphelinin annesinden yeni elbiseler almak için parka gittiğini belirledi.

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALMIŞ

Soruşturma kapsamında, Muzaffer A.’nın olaydan sonra Ahmet Şahin’in kredi kartıyla önce Bahçelievler’de bir kuyumcudan 242 bin lira değerinde altın aldığı tespit edildi. Şüpheli, aynı gün altınları Zeytinburnu’ndaki başka bir kuyumcuya götürerek bozdurdu.

5 kurşunla öldürülen Ahmet Şahin.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde verdiği ifadede Muzaffer A., Şahinin kendisinden yaklaşık 3 milyon lira borç aldığını, borcun geri ödenmemesi nedeniyle işten kovulduğunu belirtti. Şüpheli, “Olay günü bana artık borcunu ödeyeceğini söyledi. Birlikte sabah saat 06.00 sıralarında otomobile binerek hareket ettik. Paranın Arnavutköy’e geleceğini söyleyince o tarafa gittik. Bir süre çevrede bekledik; ancak gelen olmadı. Daha sonra paranın Yeniköy Mezarlığı'na getirileceğini söyleyince o tarafa yöneldik” ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’de paranın gelmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirten Muzaffer A., " “Bana bağırmaya başladı. Bu sırada belindeki silahı da çıkarmıştı. Aramızda itişme oldu. Bu sırada tabanca birkaç kez patladı. Tam sayısını hatırlamıyorum. Sinirlenip kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim. Cesedi yol kenarına bırakıp üzerini çalı çırpıyla örtüp oradan kaçtım" dedi.

TELEFONUNU KIRIP ATTI

Şüpheli, Ahmet Şahin’in telefonunu yok etmek için Silivri’de bir benzin istasyonu arkasında telefonu kırdığını ve ardından normal hayatına döndüğünü de ifade etti. Ayrıca altınları satın alıp bozdurduğunu da itiraf etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, Muzaffer A.’nın altınları bozdurduğu ve telefonu kırdığı anları güvenlik kamerası görüntüleriyle belgeledi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: DHA