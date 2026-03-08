Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '8 Mart' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '8 Mart' Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."

Emine Erdoğan'dan '8 Mart' MesajıEmine Erdoğan'dan '8 Mart' MesajıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İmamoğlu da Aralarında, 143 Eylem, 17 Ayrı Suçlama... 402 Sanıklı İBB Davası Yarın Başlıyor 402 Sanıklı 'Yolsuzluk Davası' Yarın Başlıyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Maden Ocağında İş Cinayeti: 1 İşçi Öldü Maden Ocağında İş Cinayeti, 1 İşçi Öldü
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırılarında 9'uncu Gün: İran Ordusu 'Bu Gece' Dedi... Taarruz Operasyonları Artacak İran Meydan Okudu! Bu Geceyi İşaret Ettiler
'APP Plaka' Tartışması: Araç Sahipleri Dikkat! Emniyet Açıkladı, Plakanız Geçerli mi? 'APP Plaka' Tartışmasına Emniyet'ten Açıklama
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Çifte Zam Geliyor Akaryakıta Çifte Zam Geliyor
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Korkutan Alevler İstanbul'da Korkutan Hastane Yangını
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu