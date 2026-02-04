Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılmıştı! Hakan Taşıyan'ın Sağlık Durumu İle İlgili Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Güz Gülleri' ile bir döneme damga vuran Hakan Taşıyan’ın hastaneye kaldırıldığı haberi hayranlarını endişelendirmişti. Daha önce karaciğer ve böbrek nakli geçiren sanatçı için bu kez kalp krizi şüphesiyle değerlendirme yapıldı.

RİSK DÜŞÜK, TEDBİR YÜKSEK

Hastaneden yapılan bilgilendirmeye göre Taşıyan, göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurdu. İlk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine alınan sanatçının kardiyolojik riskinin düşük olduğu tespit edildi. Ancak geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle tedbirlerin üst seviyede tutulmasına karar verildi.

Sanatçının sağlık durumu yalnızca kardiyoloji değil; farklı branşlardan uzmanların yer aldığı multidisipliner bir ekip tarafından izleniyor. Özellikle böbrek fonksiyonlarındaki değerler yakından takip ediliyor.

GENEL DURUMU STABİL

Yetkililer, Taşıyan’ın genel sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu, tedavi sürecinin planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Taşıyan’ın menajeri Hüseyin Canayaz, sanatçının değerlerinde düşüş olduğunu belirterek, “Tedavi olumlu ilerliyor. Birkaç gün içinde normal odaya alınacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi