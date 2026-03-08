Okul Önünde Çocuk İstismarı! Para ve Meyve Suyuyla Kandırmış
Şanlıurfa’da bir ilkokulun önünde çocukları 10 TL ve meyve suyuyla kandırarak istismar eden 23 yaşındaki zanlı tutuklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi, ilkokul önünde çocukları istismar etti. Edinilen bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Fevzi Paşa İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki İ.A., okul çevresinde dolaşarak çocukları 10 TL harçlık ve meyve suyu vererek kandırdı ve tacizde bulundu.
KAMERAYA YANSIDI
Şüphelinin istismarı çevredeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: