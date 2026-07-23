Diyarbakır'da Orman Yangını: Yerleşim Yerlerini Tehdit Eden Alevler Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim bölgesine doğru ilerledi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lice ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı.

ALEVLER YERLEŞİM BÖLGESİNİ TEHDİT ETTİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Oman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken, çevredeki vatandaşların da destek verdiği ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Başkan Küçük, açıklamasında olası risklere karşın soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Lice’de meydana gelen yangın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığı, DİSKİ Genel Müdürlüğümüz ve ilgili daire başkanlıklarımızdan sevk edilen araç, arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştır. Yangına müdahale sürecinde Diyarbakır Orman İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de sahada görev alarak söndürme çalışmalarına katkı sunmuştur. Yangın tamamen söndürülmüş olup, bölgede olası risklere karşı soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahada özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: DHA-İHA

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