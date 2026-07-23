CHP'de Özgür Özel ve Ekibinin Yapacağı Kritik Toplantı Yarına Ertelendi: Milletvekili İstifaları Başladı

Yeni partinin kurulacağının ilan edilmesinin ardından Özgür Özel kanadında bugün saat 23.00'te yapılması planlanan kritik toplantı iptal edildi. tv100 muhabiri Gül Gündüz'ün edindiği kulis bilgisine göre, Özgür Özel, yarın milletvekilleri ile saat 14.00'te bir araya gelecek. Vekillerin mazeretsiz şekilde toplantıya katılması talep edilirken, 'Yeni Parti'de kurucu olması beklenen milletvekillerinin CHP'den istifa etmeye başladığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
CHP'de Özgür Özel ve Ekibinin Yapacağı Kritik Toplantı Yarına Ertelendi: Milletvekili İstifaları Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özgür Özel'in 'Yeni Parti'nin kuruluşunu ilan etmesinin ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor.

BU AKŞAM YAPILMASI PLANLANAN TOPLANTI ERTELENDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin bu akşam saat 23.00'te yapmayı planladığı toplantı, yarına ertelendi. Zeynel Emre, parti kuruluş süreciyle ilgili imza protokollerinin uzaması nedeniyle erteleme kararı alındığını belirtti.

KRİTİK TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

tv100 muhabiri Gül Gündüz'ün edindiği kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle yeniden bir araya gelecek. Toplantıya tüm milletvekillerinin mazeretsiz katılması istendiği öğrenildi.

CHP'DE MİLLETVEKİLİ İSTİFALARI BAŞLADI

Yine Gündüz'ün edindiği kulis bilgilerine göre milletvekillerinin e-Devlet üzerinden istifa etmeye başladığı öğrenildi. Bugün 91 milletvekili yeni partinin kurucular kurulu üyesi olmak için imza atarken, sayının artabileceği belirtiliyor.

'SON KAPALI GRUP TOPLANTISINI YAPTIK'

CHP'li milletvekilleri bugün de TBMM'de kapalı grup toplantısında bir araya gelmişti

Toplantı öncesinde kulislerde toplu istifa kararı alınabileceği iddiaları gündeme gelirken, toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklamalarda bulunmuştu.

"Son kapalı grup toplantımızı yaptık" diyen Emir, "Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısıyla veya Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bizzat yapacağı açıklamayla kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: tv100

Etiketler
CHP Özgür Özel
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Bakan Murat Kurum'u Ziyaret Etti DEM Parti'den Bakan Kurum'a Ziyaret
Dünya Kupası Finalinde Yasa Dışı Bahise 12 Tutuklama Dünya Kupası Finalinde Yasa Dışı Bahise 12 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Valinin Telefonu Açıldı 2 Kritik İsim Gözaltına Alındı Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme
SGK Son Dakika Duyurdu: Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor Milyonlarca Emeklinin Enflasyon Farkı Hesaplara Yatıyor
Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı: 'Hazine Yardımı Vekil Sayısına Göre Dağıtılsın' Bahçeli’den Siyasette Kartları Karacak 'Yeni Parti' Çıkışı
Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt Özgür Özel Cephesinden Hazine Önerisine Jet Yanıt
Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek