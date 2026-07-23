CHP'de Özgür Özel ve Ekibinin Yapacağı Kritik Toplantı Yarına Ertelendi: Milletvekili İstifaları Başladı

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Özgür Özel'in 'Yeni Parti'nin kuruluşunu ilan etmesinin ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor.

BU AKŞAM YAPILMASI PLANLANAN TOPLANTI ERTELENDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin bu akşam saat 23.00'te yapmayı planladığı toplantı, yarına ertelendi. Zeynel Emre, parti kuruluş süreciyle ilgili imza protokollerinin uzaması nedeniyle erteleme kararı alındığını belirtti.

KRİTİK TOPLANTI YARIN GERÇEKLEŞECEK

tv100 muhabiri Gül Gündüz'ün edindiği kulis bilgisine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle yeniden bir araya gelecek. Toplantıya tüm milletvekillerinin mazeretsiz katılması istendiği öğrenildi.

CHP'DE MİLLETVEKİLİ İSTİFALARI BAŞLADI

Yine Gündüz'ün edindiği kulis bilgilerine göre milletvekillerinin e-Devlet üzerinden istifa etmeye başladığı öğrenildi. Bugün 91 milletvekili yeni partinin kurucular kurulu üyesi olmak için imza atarken, sayının artabileceği belirtiliyor.

'SON KAPALI GRUP TOPLANTISINI YAPTIK'

CHP'li milletvekilleri bugün de TBMM'de kapalı grup toplantısında bir araya gelmişti

Toplantı öncesinde kulislerde toplu istifa kararı alınabileceği iddiaları gündeme gelirken, toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklamalarda bulunmuştu.

"Son kapalı grup toplantımızı yaptık" diyen Emir, "Önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısıyla veya Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bizzat yapacağı açıklamayla kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: tv100