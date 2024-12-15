Diyarbakır'da Feci Kaza! 1 Ölü, 1 Yaralı

Bismil ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 38 yaşındaki İhsan Işık hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Feci Kaza! 1 Ölü, 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sinanköyü Mahallesi'nde hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada İhsan Işık (38) hayatını kaybederken, M.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye sevk edilirken, Işık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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