İstanbul'da Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı
İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.
İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde O.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereden vinç yardımıyla çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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