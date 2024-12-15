İstanbul'da Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada 5 kişi hafif yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.

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İstanbul'da Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde O.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dereden vinç yardımıyla çıkarılan otomobil, çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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