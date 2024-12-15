10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Tutuklandı

Cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan T.B., jandarma ekipleri tarafından Bayat ilçesinde yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan incelemelerde T.B. isimli şahsın on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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