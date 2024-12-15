Küçük Çocuğa Sorduğu Sorular Tepki Çekmişti... Belediye Başkanı O Görüntüler İçin 'Algı Çalışması' Dedi

Ankara Keçiören Belediye binasında Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile küçük bir çocukla arasında geçen diyalog gündem oldu. Özarslan, kendisine 'Babamı zabıta yapar mısın?' diye soran çocuğa, "Baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?" diye sorduğu anlar kameralara yansıdı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan eleştirilere sebep olan görüntülere cevap verdi.

'ALGI ÇALIŞMASI'

Özarslan, konuşmanın öncesine ait görüntülerin videoda yer almadığı için yanlış bir algı oluşturulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz halk gününde, daha önceden tanıdığım Uzman Çavuş olan bir vatandaşımız ve çocuğu ile görüşmem sırasında yaşanan diyalog hakkında; Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır.

'GAZETECİLERİN ARAMASINI BEKLERDİM'

Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören’de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum. Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca, 'tarafsız' olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim."

ÇOCUĞUN BABASI DA KONUŞTU

Görüntülerde yer alan çocuğun babası X hesabı üzerinden paylaştığı video ile kendilerine ve Başkan Özarslan'a haksızlık yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Videodaki çocuğun babası benim. Ben de oradayım. Perşembe günleri halk günleri olduğunu bildiğim ve başkanın da halkın derdini dinlediğini halkla iç içe olduğunu bildiğim için durumumuzu anlatmak için gittik. Sıkıntımız vardı. Sağ olsun başkan bey bizden önce 30-40 kişiyi dinledi sonlara doğruyduk biz de. Oğlumu görünce sarıldı, onunla muhabbet ettiler. Bu video düştü ama böyle gündemde değildi. Nasıl olduysa gündeme videonun bazı yerleri kırpılarak farklı bir şekilde geldi. Video asla öyle değil, önü arkası öyle değil. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar. Videonun tamamını yayınlasınlar herkes görsün. O partinin mensubu birisi değilim. Vatadandaş olarak gittim. Bizi babacan bir şekilde karşıladı. Onların konuşmalarını dede torun konuşması gibi algıladım. Art niyet yok. Öyle bir şey olsa ben hayırdır diye sorarım. Bu videoda art niyet var. Bu rahatsızlığımı dile getirmek istedim. Olayın doğrusunu anlattım."

Kaynak: ANKA