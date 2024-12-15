Ambarlı Limanı'nda Korkutan Alevler

Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren bir firmaya ait 5 bin metrekarelik boş alan içerisindeki hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Hurdaların arasından çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA