Ambarlı Limanı'nda Korkutan Alevler

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ambarlı Limanı'nda Korkutan Alevler

Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren bir firmaya ait 5 bin metrekarelik boş alan içerisindeki hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Hurdaların arasından çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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