Ambarlı Limanı'nda Korkutan Alevler
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ambarlı Limanı'nda faaliyet gösteren bir firmaya ait 5 bin metrekarelik boş alan içerisindeki hurda malzemeler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.
Hurdaların arasından çıkan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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