Muğla'da Yağış Kazaya Yol Açtı! 2'si Çocuk 8 Yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki aracın çarpışması sonucu 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da Yağış Kazaya Yol Açtı! 2'si Çocuk 8 Yaralı

Kaza Döğüşbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 07 US 680 ve 48 RL 963 plakalı araçlar Döğüşbelen Işıklı Kavşak’ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda büyük maddi hasar oluşurken, kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Muğla'da Yağış Kazaya Yol Açtı! 2'si Çocuk 8 Yaralı - Resim : 1

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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