Parktaki Bankı Ateşe Verdiler!

Kırıkkale'de parkta bir bank, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, bank tamamen kullanılamaz hale geldi.

Parktaki Bankı Ateşe Verdiler!

Yangın, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Kırım Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandığı düşünülen oturma bankının yanmasıyla vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Parktaki Bankı Ateşe Verdiler! - Resim : 1

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bank kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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