Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere 'Yurt Dışı' Uyarısı: Gidenler Hayal Kırıklığıyla Dönmenin Yollarını Arıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Erzurum'da gerçekleştirdiği ziyarette, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. "Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük. Sizler de bizi mahcup etmediniz" diyen Erdoğan, her platformda Türkiye'ye eşsiz hizmetler sunan gençlerle gurur duyduğunu dile getirdi.

'TÜRKİYE BİR DOKTOR, MÜHENDİS KAYBETTİ...'

Konuşmasında yurt dışında yaşamaya karar veren Türk gençlerine de değinen Erdoğan, 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti' paylaşımlarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Gençler siz bakmayın birilerinin ülkesini beğenmeyip yurt dışı güzellemesi yaptığına" diyerek şöyle devam etti:

"'Ben varım' diyeceksiniz. Sosyal medyada art niyetli olarak dolaşıma sokulan 'Türkiye bir doktor, mühendis, sanatçı kaybetti, falanca ülke şunu kazandı' görüntülerinin devamı hiç de öyle söylendiği gibi olmuyor. Bu ülkenin, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp, iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin ne yazık ki yollarını arıyor. Oralarda kalanların bir bölümünün de geri dönmeyi kendilerine yediremedikleri için yaşadıkları sıkıntılara özellikle göğüs gerdiklerini biliyoruz.

DÖNMEK İSTEYENLER İÇİN TEK ŞART

Her ne şekilde olursa olsun teröre bulaşmamış, bu şartla bu ülkenin kapıları da milletimizin gönlü de tüm evlatlarına sonuna kadar açıktır. Bizim keyfi yere feda edecek tek bir insanımız, tek bir gencimiz yoktur. Hepinize her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var. Unutmayınız, 'yalan, bire kırk veren zehirli bir tohum gibidir.' Halbuki biz, bire yüz veren bilginin, bilimin, hakikatin peşindeyiz. Gençlerimizden beklentimiz zeka ve kabiliyetleriyle işte bu bereketli hasadı milletimize kazandırmalarıdır. Dadaşlar diyarının gençlerinin bu kutlu yürüyüşte en önde yer alacaklarından şüphe duymuyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum."

'ÇAY MI KAHVE Mİ?' SORUSUNA CEVAP

Erdoğan, "Çayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kahveyi mi?" sorusuna, "Bir Rizeli olarak 'Çayı sevmiyorum' dersem olur mu? Hele hele kıtlamayla içilen çay, o da ayrı bir zevk. Onun yeri de burası." yanıtını verdi.

'GENÇLER NEDENSE EVLENMİYOR’

Antalya Üniversitesi iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü öğrencisi, Selin Mavi, 'Şu an dünyada aile kavramını bilinçsizce çürütmeye yönelik hamleler gerçekleştiriliyor. Sizin de aile kavramını ne kadar desteklediğinizi biliyoruz. Bu konuda gençlere öneriniz nedir?' sorusuna üzerine Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim milletimizin aile kavramı noktasında geçmişten bugüne farklı bir kutsiyeti var. Onun için de tabii bu kavramı hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Özellikle üniversite gençliğimizin aile kavramı üzerindeki duruşu çok farklı olması lazım. Mesela bizim şu anda üzerinde durduğumuz bir konu. Gençler nedense evlenmiyor. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz. Aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef. Kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz; 30, 35, 40.. alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Gençler nasibinizi 30, 40 yaşlarda değil, gençlik yaşında halletmek lazım. Ben Eyüp'e onu söylüyorum; 'Sen gençlik kolları başkanısın. Onun için ekiplerimizi genç yaşta evlendirme sorumluluğunuz var. Buna dikkat edeceksiniz.' Bir de tabii bizim bir kutsalımız daha var. Bu LGBT işlerine de karşıyız."

Kaynak: AA-DHA