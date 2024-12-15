Edirne'de Kaza! Yan Yatan Otomobil İçin Seferber Oldular

Kaza, Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan A. idaresindeki 22 AAV 510 plakalı otomobil, Emre Yıldız’ın kullandığı 22 ADC 064 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 22 ADC 064 plakalı otomobil yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan yatan araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ AKÜLERİ SÖKTÜ

İki gün önce yaşanan patlama nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın etkileri sürerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak araçlarda bulunan akülerin kutup başlarını söktü. Sağlık ekipleri ise araçta bulunanların sağlık durumlarını kontrol etti. Yan yatan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA