Diyarbakır ve Mardin’deki yangında suç duyurusu: DEDAŞ direklerine dikkat çekildi

Dün gece Diyarbakır’ın Çınar ve Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan ve 5 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangınla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Diyarbakır ve Mardin’deki yangında suç duyurusu: DEDAŞ direklerine dikkat çekildi

GERÇEK GÜNDEM

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetti. Doğal alan da zarar gördü ve çok sayıda hayvan da yangında yaşamını yitirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da 11, Mardin'de 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililerin açıklamalarında yangının anız yakılması sebebiyle çıktığı vurgulanırken, bölgedeki bazı yurttaşlar Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) eskimiş ve onarılmayan hatlarının yangına sebebiyet verdiğini savundu. Yurttaşlar ayrıca yangına zamanında müdahale edilmediğini de belirtti.

Diyarbakır Barosu söz konusu iddiaların araştırılması için Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Barodan yapılan açıklamada, “Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla 'Birden Fazla İnsanın Ölümüne ve Yaralanmasına Sebebiyet Verme' (TCK md. 82/1-c), 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi' (TCK md. 170) 'Görevi Kasten Kötüye Kullanma' (TCK md. 170) suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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