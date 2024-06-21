Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın kontrol altına alınırken helikopter destekli soğutma çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim : 1

Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı. Örtü yangınına dönüşen alevler içerisinde kalan 2'si çoban, 1'i yangını söndürmek isteyen vatandaş olmak üzere 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim : 2

İhbar üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazı vatandaşlar Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim : 3

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Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları hava ve karadan devam ediyor.

Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Resim : 5
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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