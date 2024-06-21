Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

66 yaşında giren sanatçı Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdi. Çimen, daha sonra yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mazlum Çimen doğum gününde ölümden döndü

Ünlü sanatçı Mazlum Çimen, önceki gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçının kalbine stent takıldı.

Doğum gününü hastanede geçiren Çimen, sevenlerine sosyal medyadan sevindirici haberi verdi.

Kalp hastalığının belirtilerine dikkat! "Gizlisi saklısı yok, ihmal var"Kalp hastalığının belirtilerine dikkat! "Gizlisi saklısı yok, ihmal var"Sağlık

Çimen “Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır” diyen sanatçı “Soran sormayan herkese selam, iyiyim" dedi.

Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne
Diyarbakır ve Mardin'de yangın: 5 kişi hayatını kaybetti! Özgür Özel'den başsağlığı mesajı 5 kişi hayatını kaybetti: Özgür Özel'den başsağlığı mesajı
ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi
Bakan Özhaseki'den 'orman yangını' ve 'sıcak' uyarısı Bakan Özhaseki'den 'orman yangını' ve 'sıcak' uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! İşte duruşmada yaşananlar... Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!