Bakan Özhaseki'den 'orman yangını' ve 'sıcak' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklendiğini açıkladı.

Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA