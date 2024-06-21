Bakan Özhaseki'den 'orman yangını' ve 'sıcak' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak havaya karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceğini söyleyen Özhaseki, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi beklendiğinden yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riskine karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyardı.

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Bakan Özhaseki'den 'orman yangını' ve 'sıcak' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklendiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki'den 'orman yangını' ve 'sıcak' uyarısı - Resim : 1

Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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