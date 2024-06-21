Bakan Yerlikaya son rakamı açıkladı! 6 günde acı bilanço: 49 can kaybı, 7 bin 683 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen kazalarda 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
> <

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 6'ncı gününde sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 6. günü 20 Haziran Perşembe günü 24 saatlik sürede 668 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti, bin 133 kişi yaralandı. 414 bin 776 araç denetlendi. 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 56 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 683 kişi ise yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya paylaştı: 26 can kaybı, 5 bin 345 yaralıBayram tatilinin ilk 4 gününde acı bilanço! Bakan Yerlikaya paylaştı: 26 can kaybı, 5 bin 345 yaralıGüncel

Etiketler
Bayram Tatili Kurban Bayramı Trafik kazası Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Ataşehir’de iş merkezinde yangın Ataşehir’de iş merkezinde yangın
Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu
Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Yangın faciasının ardından Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! İşte duruşmada yaşananlar... Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!