Yangın faciasının ardından Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu

Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin hayatını kaybettiği 10'u ağır 44 kişinin yaralandığı yangının ardından Büyükşehir Belediyesi’nce kriz masası oluşturuldu.

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Yangın faciasının ardından Diyarbakır’da kriz masası oluşturuldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi'nde dün akşam 22.15 sıralarında anız ve örtü yangını olarak başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yangın Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki bazı kırsal mahallelere de sıçradı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, Diyarbakır’da 3, Mardin’de ise 2 kişi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı.

Yaralıların Diyarbakır ve Mardin’deki hastanelerde tedavileri sürerken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafında kriz masası oluşturuldu. Yangın bölgesine giden Büyükşehir Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, incelemelerinin ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralıDiyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralıGüncel

Kaynak: ANKA

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