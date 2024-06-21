Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı.

Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.

Yangının ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği yangından 10'u ağır 44 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Yangın sebebiyle 35 ambulans ve 7 UMKE timinin görevlendirildiği bilgisini veren Koca, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA