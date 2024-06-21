Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul'da 1 Mart'ta Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kazanın ardından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçan ve bu ülkede tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA