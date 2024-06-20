Otomobille çarpışan cip kaldırımda yürüyen gençlerin arasına daldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkarak otomobille çarpışan cip, kaldırımda yürüyen gençlerin arasına daldı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Otomobille çarpışan cip kaldırımda yürüyen gençlerin arasına daldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Arşiv

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir otomobille çarpışan cip, kaldırımda yürüyen gençlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, G.K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A. idaresindeki 41 ACR 774 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kerem (24) ile Ayberk Erkut'a (21) çarparak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Otomobil Trafik kazası Kocaeli İzmit
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