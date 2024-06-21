Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden orman yangını söndürme çalışmaları Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine ediliyor. Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmış olup, rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir."

Kaynak: AA

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Çanakkale Orman yangınları
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