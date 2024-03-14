Diyanet'te rüşvet iddiası: Kamuoyunda 'Ali Kemal' karakteri ile bilinen oyuncudan gündemi sarsacak açıklamalar

Akasya Durağı isimli dizede canlandırdığı 'Ali Kemal' karakteri ile bilinen oyuncu Ateş Fatih Uçan, 2019 yılında Diyanet Vakfı için çektiği 2 dakikalık 'Ramazan' isimli tanıtım filminin ihalesini aldığı için vakıf yöneticilerinden Y.D.'nin kendisinden rüşvet aldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklamalarda bulunan Uçan, Y. D.’nin, kendisinden istediği 7 bin lira için, "Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir toplantısı vardı. Beykoz Kabacık’taki bir restorandaydı bu toplantı. Parayı, tuvaletin camının arkasına koydum. Y. D. de o parayı aldı" ifadelerini kullandı.

Uçan, rüşvet iddialarında bulunduğu videoyu Ali Erbaş dahil olmak üzere kurumdaki üst düzel yöneticilere de gönderdiğini söyledi.

"MÜFETTİŞ TEYİT ETTİ, TAMAMEN İFTİRA"

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 2 ay önce çekilen videonun yönetime ulaşması üzerine Teftiş Kurulu müfettiş görevlendirmesi yaptı. Rüşvet almakla suçlanan Y. D. ise yaptığı açıklamada “O videoyu izledim. Müfettiş benim de ifademi aldı. Müfettiş raporunda böyle bir olayın olmadığı teyit edildi. Tamamen iftira” diye konuştu. Y. D., Ateş Fatih Uçan’ın, kurumdan iş alamadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Y. D., Uçan’ın bahsettiği parayı yardıma muhtaç bir aileye vermek için kendisinin verdiğini söyledi. Uçan’ın, anılan parayı lavaboya bırakmasına kendisinin de anlama veremediğini belirten Y. D., “Bu duruma, mekânın sahibi de tanık. Hatta zarfı mekan sahibi kendisi aldı. Zarfı da açtı içindeki parayı saydı. Bu kişi, üstüne bir miktar da para koyarak zarfı Ankara’ya getirdi. Bahsi geçen aileye birlikte gittik ve parayı verdik” dedi. Y. D., anılan olay ile ilgili aklandığını, ancak başka bir kişi ile yaşadığı tartışma nedeni ile kurum ile ilişkisinin 15 Mart itibari ile sona ereceğini kaydetti.

Y. D.’nin, olayın tanığı olarak işaret ettiği restoran sahibi Zafer Kütük de, “Ateş Fatih Uçan, parayı, lavabodaki aynanın arkasına koymuştu. Ben aldım. Üstüne de para ekledim. Y. Bey ile birlikte Ankara’da bulunan aileye bizzat ben teslim ettim” diye konuştu. Kütük, Uçan’ı da Y. D.’yi de tanıdığını belirterek, ikili arasında bir husumetin olabileceğini öne sürdü.