Mal varlığını açıklamayan Turgut Altınok: Başkan olduktan sonra fakirleştim

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mal varlığıyla ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Başkan olduktan sonra mal varlığının azaldığını söyleyen Altınok, "Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım. Onu ben istediğimde duyacaksınız" dedi.

Altınok, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Etlik Şehir Hastanesi'ndeki görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı. Tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Altınok, hastane önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BEN İSTEDİĞİMDE DUYACAKSINIZ"

Gazetecilerin mal varlığını ne zaman açıklayacağına yönelik sorusu üzerine Altınok, şunları kaydetti:

"Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım. Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir. Şirketlerdeki genel müdürlerin mal varlıklarını açıklasın. Bizimki hepsi kayıtlıdır, yakında, ben istediğim zaman açıklayacağız. Öyle saklayacak bir şeyimiz yok."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında harcadığı paranın kaynağını soran Altınok, "Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başka şeyleri de açıklaması lazım. Şu anda kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Nereden bu para geldi? Bu kampanyanın maliyeti 2-2,5 milyar liradır. Öyle hesaptaki 100-120 bin lira ile dönecek bir kampanya değildir." ifadelerini kullandı.