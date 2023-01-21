Diyanet'in 'geleceği' garanti altına alındı: Ali Erbaş ve memurların emekli maaşı netleşti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan personelin emekli maaş ve ikramiyeleri belli oldu. Diyanet'in yayımladığı tablodaki rakamlar dudak uçuklattı.

Son Güncelleme:
Diyanet'in 'geleceği' garanti altına alındı: Ali Erbaş ve memurların emekli maaşı netleşti

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet’te 40 yıl görev yapmış Diyanet işleri başkanına, emekli olması durumunda 35 bin lira emekli maaşı, 882 bin lira da emeklilik ikramiyesi ödenecek. 1981’de üniversite öğrencisiyken imamlık yapmaya başlayan Başkan Ali Erbaş’ın, görevde 40 yılı tamamladığı biliniyor.

İLK ALTI AY GEÇERLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz imzasıyla 18 Ocak’ta Diyanet’in ilgili birimlerine “Emekli maaşı, ikramiyeler ile hizmet borçlanması tutarları” konulu yazı gönderildi.

Söz konusu tabloda “1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli emekli maaş ve ikramiyeler ile borçlanma tutarlarının gösterildiği” belirtildi. 

750 BİN TL ALACAK

Tepkilere karşın kurulan Diyanet akademisi başkanına 28 bin 351 lira emekli maaşı ve 749 bin lira emeklilik ikramiyesi verilecek. 40 yıl hizmet süresine sahip, Ankara, İzmir ve İstanbul il müftülüğü yapmış isimler ise 19 bin 874 lira emekli maaşı alacak. 

Diğer büyükşehir belediyelerinde müftülük yapanlar için emekli maaşı 18 bin 521, büyükşehir statüsünde olmayan illerde il müftülüğü yapanlar için de emekli maaşı 18 bin 70 lira olacak. Bu üç kategorideki müftülerin tamamının emekli ikramiyesi ise 618 bin lira olarak hesaplandı. 

Son Güncelleme:
Korkmaz Karaca, 'rüşvet' iddialarına karşı sessizliğini bozdu Güncel 21 Ocak 2023 07:12
Mehmet Özmen'den Akit'e 'FETÖ borsası' suçlaması Güncel 20 Ocak 2023 23:10
Toroslar Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti Güncel 20 Ocak 2023 22:42
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn araba kullandı Güncel 20 Ocak 2023 22:20
ÇOK OKUNANLAR
Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler! Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler!
Ersan Şen'den çarpıcı seçim iddiası: 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak! Ersan Şen'den çarpıcı seçim iddiası: 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak!
Güneşe aldanmayın, atkı ve bereleri çıkarın: Kar yağışı için tarih verildi! Güneşe aldanmayın, atkı ve bereleri çıkarın: Kar yağışı için tarih verildi!
Twitter hesabında hareketlilik: Sedat Peker'in avukatı, paylaşım yapma şartını açıkladı! Twitter hesabında hareketlilik: Sedat Peker'in avukatı, paylaşım yapma şartını açıkladı!
Tarih verildi: Memur ve emekliye ek zam iddiası Memur ve emekliye ek zam iddiası