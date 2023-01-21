Diyanet'in 'geleceği' garanti altına alındı: Ali Erbaş ve memurların emekli maaşı netleşti

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre Diyanet’te 40 yıl görev yapmış Diyanet işleri başkanına, emekli olması durumunda 35 bin lira emekli maaşı, 882 bin lira da emeklilik ikramiyesi ödenecek. 1981’de üniversite öğrencisiyken imamlık yapmaya başlayan Başkan Ali Erbaş’ın, görevde 40 yılı tamamladığı biliniyor.

İLK ALTI AY GEÇERLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz imzasıyla 18 Ocak’ta Diyanet’in ilgili birimlerine “Emekli maaşı, ikramiyeler ile hizmet borçlanması tutarları” konulu yazı gönderildi.

Söz konusu tabloda “1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 arasında geçerli emekli maaş ve ikramiyeler ile borçlanma tutarlarının gösterildiği” belirtildi.

750 BİN TL ALACAK

Tepkilere karşın kurulan Diyanet akademisi başkanına 28 bin 351 lira emekli maaşı ve 749 bin lira emeklilik ikramiyesi verilecek. 40 yıl hizmet süresine sahip, Ankara, İzmir ve İstanbul il müftülüğü yapmış isimler ise 19 bin 874 lira emekli maaşı alacak.

Diğer büyükşehir belediyelerinde müftülük yapanlar için emekli maaşı 18 bin 521, büyükşehir statüsünde olmayan illerde il müftülüğü yapanlar için de emekli maaşı 18 bin 70 lira olacak. Bu üç kategorideki müftülerin tamamının emekli ikramiyesi ise 618 bin lira olarak hesaplandı.