Mehmet Özmen'den Akit'e 'FETÖ borsası' suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum

Eski Akit TV Ankara Temsilcisi Mehmet Özmen, Akit’te 'FETÖ borsası' kurulduğunu iddia etti. Özmen, "Türkiye’nin iyi tanıdığı o işadamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum" diyen Özmen, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu'nun banka hesaplarının incelenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK'a çağrı yaptı.

Özmen sosyal medya hesabından yayınladığı son videoda “Akit’in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar" dedi. 'FETÖ borsası' ayağında Osman Nuri Karahasanoğlu ve Serdar Uslu’nun olduğunu öne sürdü.

Özmen özetle şunları söyledi:

"Ben FETÖ ile mücadele ederken bunlar Akit'in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da ünlü bir işadamı var. O işadamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum. O işadamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o işadamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke, bu bayrak için FETÖ ile mücadele ediyoruz siz FETÖ’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. FETÖ’cü FETÖ’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz.

"ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLE AKİT'İN MAĞDURUDUR"

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yazısına yanıt veren Özmen şunları kaydetti:

Vicdanlı gazetecilere sesleniyorum. Günlerdir tek başıma bu zalim yapıya karşı mücadele ediyorum. Belgeler ortaya koyuyorum. Niye susuyorsunuz, Akit’ten mi korkuyorsunuz? Cemaatlere sesleniyorum, neden sesiniz çıkmıyor? Abdurrahman Dilipak bile Akit’in mağdurudur.

Benim kusurum olsa Ali Karahasanoğlu sana meydan okuyamazdım. Alnım ak, başım dik, hodri meydan. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yayın yaptığın için seni attık diyor. Kılıçdaroğlu ve CHP ile mücadele ediyoruz diyen, haber yaptıran siz değil misiniz?

Kılıçdaroğlu'na idam istenen yayın: Bu bir hataydı, özür diledim, bunlardan dolayı gecikti

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde canlı yayınında bir hata yaptık. İdam Türkiye Cumhuriyeti devletinde kaldırıldı ama bugün dahi Türkiye Cumhuriyeti’nde idam tartışmaları var. Cumhurbaşkanı meydanlarda idam konusu Meclis’ten geçer, önüme gelirse imzalarım diyor. Toplumda idam beklentisi olduğu görüşleri dile getiriliyor. Ben dedim ki yayında, ‘İdam kaldırıldı ama bugün hâlâ Türkiye’nin gündeminde. FETÖ lideri Gülen gibi, PKK lideri Abdullah Öcalan gibi isimler için idamların getirilmesi talep ediliyor. Hatta öyle ki PKK, FETÖ gibi örgütlerin söylemlerini TBMM’ye taşıyan örneğin Kılıçdaroğlu gibi isimlerin idamları konusunda görüşler dile getiriliyor’ dedim. Bu bir hataydı, özür diledim. Bunlardan dolayı gecikti.

O programın ardından OdaTV bir kısmını cımbızladı aldı, oysa biz o yayında Remzi Bey ile o yayını toparladık, hatamızın farkına vardık. Kamuoyunda kıyamet koptu. Hiçbir Allah’ın kulu destek olmadı, nasıl Müslümansınız siz ya?

"FETÖ BORSASI KURMUŞLAR"

Yayından sonra Ali İhsan Karahasanoğlu ile konuşuyorum, ne yapalım dedim. Benim adımı söyleme ama Nuri Karahasanoğlu’na de ki ‘Ben abi yarın sabah yayında özür dileyeceğim de’ dedi. Nuri Karahasanoğlu, ‘Ben özür dilemeni istemiyorum, geri adım atmam’ dedi. Damadı Serdar Uslu’nun baskısıyla beni yayından çektiler, daha sonra beni işten attılar. Bize CHP’yi, Kılıçdaroğlu’nu düşman gösterip, hatalı yayın yapınca işten atan zalimlersiniz.

FETÖ ile, Adnan Oktar’la en çok mücadele eden bendim. Ben FETÖ ile mücadele ederken bunlar Akit Medya Grubu’nun merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar.

Ben FETÖ ile mücadele ederken bunlar Akit'in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar. FETÖ borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da bir işadamı var. O işadamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum. O işadamının FETÖ dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o işadamının FETÖ dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke, bu bayrak için FETÖ ile mücadele ediyoruz siz FETÖ’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. FETÖ’cü FETÖ’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz ya.

Erdoğan’a, İslam’a, Müslümanlara cemaatlere en çok zararı veren Akit değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı İBB Başkanı iken siz reklam almak için neler yaptınız, bilmiyor muyuz…

“KİMLER NELER KARŞILIĞINDA MİLYONLAR GÖNDERDİ?”

Serdar Uslu diye birisi var. Akit TV’nin Genel Koordinatörü, Nuri Karahasanoğlu’nun da damadı. Serdar Uslu, FETÖ’nün Fatih Üniversitesi’nden mezun olan bir kişi. Öyle kumpasçı ki Serdar Uslu, bilenler biliyor. Buradan Maliye Bakanlığı’na, MASAK’a sesleniyorum. Serdar Uslu’nun banka hesabını inceleyin, kimler ne karşılığından milyonlar gönderdi? Firari iş adamları, FETÖ’cü iş adamları, ne diye para gönderdiler Uslu’nun hesabına? Serdar Uslu tek tek açıkla.Ben çalışırken de bunlarla mücadele ediyordum."