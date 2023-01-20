Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn araba kullandı
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın otomobil kullandığı görüntüleri yayınladı.
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın lüks aracını kullandığı anları paylaştı.
Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet ve küçük araçlara bindiği görüntüleri bir süredir sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Zayn Sofuoğlu adına açılan Instagram hesabından, otomobil kullandığı video yayınlandı. Bindiği araçla evlerinin bahçesinde tur atan Zayn, boyu yetmeği için yolu dijital ekrandan takip etti.
Videoya çok sayıda yorum yapılırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun güvenliği nedeniyle görüntüleri eleştirdi.
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