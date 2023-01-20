İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kuran-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi" kınandı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, İsveç’te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için "Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi" üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Söz konusu kaynaklar Büyükelçi Herrström'e, "açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin en güçlü şekilde kınandı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı" vurgulandı.

Herrström'e ayrıca yarın, "PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları" anımsatılarak, "terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu" belirtildi.

Anadolu Ajansı, İsveç'te, Danimarkalı faşist Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildiğini duyurmuştu.