Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün babasını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın Sakarya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir vatandaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına. Lütfen dillendirir misiniz bu olayı. Güveniyoruz size zaten” dedi. Kılıçdaroğlu, “Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu.

“SİNAN ATEŞ OLAYININ ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN”

Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir vatandaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu. Daha sonra vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:

“Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..

Vatandaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına

Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var

Vatandaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı

Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca

Vatandaş: Güveniyoruz size zaten.”

Kemal Kılıçdaroğlu’na bugünkü taziye ziyaretinde; Sakarya Milletvekili olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak da eşlik etti.