Diyanet 27 mühendis alacak

Diyanet, sınav sonucuna göre 27 mühendis alımı yapacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Diyanet 27 mühendis alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Diyanet kürtajın tanımını değişirdi: Daha önce 'cinayet' demişti... 'Yaşam hakkına tecavüz'Diyanet kürtajın tanımını değişirdi: Daha önce 'cinayet' demişti... 'Yaşam hakkına tecavüz'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı
Son Güncelleme:
Akaryakıt ve alkole 3 Ocak ayarı: 'Moralinizi bozmak istemem ama...' Akaryakıt ve alkole 3 Ocak ayarı: 'Moralinizi bozmak istemem ama...'
Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin
Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek
‘Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı ‘Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi bakın nereye taşınacak İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi bakın nereye taşınacak
DEM Partili Gün cinayetinde 3 isim 23 gündür bulunamadı! DEM Partili Gün cinayetinde 3 isim 23 gündür bulunamadı!
ÇOK OKUNANLAR
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı
Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı