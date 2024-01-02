İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi bakın nereye taşınacak

Tarikatların hedefine girmesiyle çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin mekanları Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacak.

Son Güncelleme:
İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi bakın nereye taşınacak

Tarikatlarla birlikte iktidar yanlısı medyanın da hedef göstermesiyle RTÜK'ün program durdurma cezası verdiği ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar dizisinin mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınacağı bildirildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı aldı.

Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrollerini oynadığı diziye RTÜK tarafından hem para hem de 2 kez program durdurma cezası verilmişti. Yayıncı kuruluşun da kararın tebliğ edilmesinin ardından bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edeceği öğrenilmişti.

Etiketler
Kızıl Goncalar RTÜK
Son Güncelleme:
Akaryakıt ve alkole 3 Ocak ayarı: 'Moralinizi bozmak istemem ama...' Akaryakıt ve alkole 3 Ocak ayarı: 'Moralinizi bozmak istemem ama...'
Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek
Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk
‘Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı ‘Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'
Sanat dünyasının acı yılı: 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler 2023'te aramızdan ayrılan ünlü isimler
Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!
Mehmet Şimşek'in zam hesabı AKP'nin yerel seçim planına uymadı: İşte masadaki rakamlar Mehmet Şimşek'in zam hesabı AKP'nin yerel seçim planına uymadı