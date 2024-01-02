İzinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi bakın nereye taşınacak

Tarikatlarla birlikte iktidar yanlısı medyanın da hedef göstermesiyle RTÜK'ün program durdurma cezası verdiği ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar dizisinin mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınacağı bildirildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı aldı.

Özgü Namal ile Özcan Deniz’in başrollerini oynadığı diziye RTÜK tarafından hem para hem de 2 kez program durdurma cezası verilmişti. Yayıncı kuruluşun da kararın tebliğ edilmesinin ardından bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edeceği öğrenilmişti.