Akaryakıt ve alkole 3 Ocak ayarı: 'Moralinizi bozmak istemem ama...'

3 Ocak Çarşamba günü aralık ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI YOLDA

Açıklanacak veri ile birlikte ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik artış meydana gelecek.

YAKLAŞIK YÜZDE 25'LİK ZAM

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "3 Ocak 2024 tarihinde otomatik ÖTV artışı ile akaryakıtın maktu ÖTV tutarlarına yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.

Bingöl dün yaptığı paylaşımında, "Değerli arkadaşlar yılın son günü moralinizi bozmak istemem ama zamlar bitmeyecek, 3 Ocak tarihinde de devam edecek. Aksi bir karar alınmazsa 3 Ocak 2024 tarihinde otomatik olarak akaryakıt ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında, yaklaşık yüzde 25’in üzerinde zam gelecektir" dedi.