Bitcoin 21 ayın zirvesinde

Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla yüzde 7'lik yükselişle 45 bin 280 dolara çıktı. Bitcoin son olarak Nisan 2022'de 45 bin doların üzerini görmüştü.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 4.9 değer kazanarak 2.398 dolara kadar yükseldi ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Binance Coin yüzde 2.9'luk yükselişle 318 dolara çıkarken, Solana yüzde 9.5 değer kazaanarak 112 dolara ulaştı.

İLK 100'ÜN 97'Sİ YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde Ripple günlük yüzde 3.7'lik yükselişle 0.60 doların üzerine tımanırkeni Cardano (ADA) yüzde 5.9'luk yükselişle 0.63 dolar, Avalanche (AVAX) yüzde 10.7'lik artışla 42.3 dolardan , Dogecoin ise yüzde 4.6'lık yükselişle Dogecoin 0.09 dolardan işlem gördü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de olan kripto paraların 97'si günlük olarak yükseliş kaydederken, en hızlı artış yüzde 31 ile Sei'de görüldü.