Bir sigara grubuna zam

JTI grubunda yer alan sigara markalarına zam yapıldı.

Yeni yıla zam yağmuruyla başlarken bir zam da sigaraya geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna, 1 ile 3 TL arasında zam geldiğini açıkladı. Fiyat artışı 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Öte yandan Dündar, zam geçişlerinin bugün ve yarın da devam edeceğinin altını çizdi.

Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı.