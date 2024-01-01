Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiğini açıkladı.

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Köprü ve otoyol ücretlerine yeni yıl zammı

Yeni yıl peş peşe zamlarıyla geldi. Özel iletişim vergisi ve telsiz kullanım ücretlerine gele zammın ardından bir zam da otoyol ve köprü ücretlerine geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü alınan zam kararlarını duyurdu.

KGM'nin işlettiği otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9, en yüksek geçiş ücreti 84 TL oldu.

EN UCUZ VE EN PAHALI GEÇİŞ FİYATLARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerde en ucuz ücret 6 TL, Yavuz Sultan Selim'de 25 TL, Osmangazi'de 205 TL, 1915 Çanakkale'de 75 TL oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişlerde en yüksek ücret 110 TL'ye yükseldi. Osmangazi'de bu ücret 920 TL'ye, Yavuz Sultan Selim'de 275 TL'ye, 1915 Çanakkale'de bin 400 TL'ye çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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