Faturalı-faturasız herkesi kapsıyor: Özel iletişim vergisi ve telsiz kullanım ücretlerine yeni yıl zammı

Yeni yıl ile birlikte özel iletişim vergisi ve telsiz kullanım ücretlerine zam geldi.

Son Güncelleme:
Faturalı-faturasız herkesi kapsıyor: Özel iletişim vergisi ve telsiz kullanım ücretlerine yeni yıl zammı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi zamlanıyor.

260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapılarak 400 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre, faturalı ya da faturasız hat fark etmeksizin, kararın ardından operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

Bu zammın yanında cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte 9,43 TL'den 15 liraya çıktı.

Öğrenciler dikkat: Vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları yayımlandı!Öğrenciler dikkat: Vergisiz telefon ve bilgisayar alma şartları yayımlandı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cep Telefonu Telefon Zam
Son Güncelleme:
Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor Canan Karatay'dan yeni çorba önerisi! ABD'de de çokça içiliyor
İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul'un enflasyonu açıklandı
Konya'da börk ustası ürettiği eşyalarla popüler oldu! 8 yıldır bu işi yapıyor Konya'da börk ustası ürettiği eşyalarla popüler oldu! 8 yıldır bu işi yapıyor
Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı: Akaryakıta ve alkole dev ÖTV zammı geliyor Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Şehirler arası otobüslerde yeni karar! Şehirler arası otobüslerde yeni karar!
Tsunami uyarısı yapıldı: Japonya'da 2 büyük deprem! Japonya'da 2 büyük deprem!
Talih kuşu online bilete kondu: 400 milyon TL'lik büyük ödül tam bilete çıktı 400 milyon TL'lik büyük ödül tam bilete çıktı
Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı: Akaryakıta ve alkole dev ÖTV zammı geliyor Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı
'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' yürüyüşü: On binlerce kişi Galata Köprüsü'nü kapattı İstanbul'da 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek' yürüyüşü