Faturalı-faturasız herkesi kapsıyor: Özel iletişim vergisi ve telsiz kullanım ücretlerine yeni yıl zammı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Özel İletişim Vergisi zamlanıyor.

260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapılarak 400 TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

Halk TV'nin haberine göre, faturalı ya da faturasız hat fark etmeksizin, kararın ardından operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

Bu zammın yanında cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte 9,43 TL'den 15 liraya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem